Zoológico do Cigs terá entrada gratuita neste sábado (5)

MANAUS, AM – O Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs) anunciou que, neste sábado (5), feriado em alusão a elevação do Amazonas a categoria de província, o Zoológico terá entrada gratuita no horário de 9h às 17h.

O zoológico está localizado na avenida São Jorge, no bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus.

Sobre o Zoológico

Criado e administrado pelo Exército Brasileiro, o CIGS abriu às portas ao público em 1967. Em 2014, ficou entre os 25 melhores zoológicos e aquários da América do Sul, ganhando o prêmio Travelers ChoiceTM Zoológicos e Aquários, do TripAdvisor, o maior site de viagens do mundo. O zoológico do CIGS ficou em 10º no Brasil e 14º, na América do Sul.

Fonte: Manaus Alerta