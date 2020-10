Zona Norte fica sem água nesta quinta-feira

A Águas de Manaus informa que realizará um serviço de melhoria na rede de abastecimento do Sistema Colônia Santo Antônio nesta quinta-feira (15), a partir das 22h. A obra, que deve durar seis horas, consiste em uma interligação entre as Ruas Rosa de Maio, São João e Natal, que garantem o abastecimento de água tratada à população da área.

Os seguintes bairros podem apresentar oscilações no abastecimento de água durante o período: Colônia Santo Antonio, Novo Israel, Terra Nova II, José Bonifácio, Conjunto Manoa, Vale do Sinai, Monte Sinai, Loteamento Celebridade, Condomínio Alegro, Condomínio Conquista Tapajós, Jesus Me Deu e Loteamento Américo Medeiros.

O abastecimento será normalizado, gradativamente, em até quatro horas após a conclusão da obra.

A concessionária reforça que a intervenção faz parte de um pacote de obras executado pela Águas de Manaus, para que o sistema de abastecimento de água tratada da cidade possa operar dentro da normalidade.

RESERVE ÁGUA

A concessionária Águas de Manaus pede que as pessoas façam uso consciente e se possível, reservem água tratada para o período. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada. A Águas de Manaus vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde na região abrangida e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos, caso haja necessidade.

Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site da Águas de Manaus, aplicativo Águas APP.