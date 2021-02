Zona Leste tem baixa adesão às vacinas contra a Covid-19

Uma das mais populosas de Manaus, a Zona Leste é uma das menos procuradas pela população para a vacinação contra a Covid-19. Com uma população de quase 400 mil habitantes, o único posto de vacinação na Zona Leste, localizado no Sesi – Clube do Trabalhador, contabilizava 7.377 vacinas aplicadas, segundo o Vacinômetro da Prefeitura de Manaus – 10 mil a menos que o número de vacinas aplicadas na Zona Sul, que ao todo, contabilizou 17.480 mil pessoas do grupo de risco até a última sexta-feira. [A Crítica]