Zona Leste é alvo de ação da Polícia Civil

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), em ação integrada com os Distritos Integrados de Polícia (DIPs) da zona leste de Manaus, deflagrou, na quinta-feira (30/01), uma operação que resultou na apreensão de 27 veículos com restrição de roubo ou furto. A operação faz parte das ações da instituição que antecedem a segunda edição do programa “Muda Manaus”, do Governo do Estado.

Foram 17 oficinas mecânicas fiscalizadas, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, com suspeita de desmanche de veículos. Durante os trabalhos das equipes da DERFV, foram recuperadas 16 motocicletas com restrições de roubo ou furto. Já as equipes dos DIPs conseguiram recuperar 11 motocicletas. Três pessoas foram detidas e indiciadas pelos crimes de receptação.

Simultaneamente, em outros pontos do bairro Jorge Teixeira, equipes de policiais civis estavam cumpriram mandados de prisão preventiva por crimes distintos.

O diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegado George Gomes, explica que a zona leste foi escolhida pelos recorrentes casos de tráfico de drogas e desmanche de veículos. “Nós temos um levantamento dos bairros, e o Jorge Teixeira foi um bairro que foi escolhido no sentido de ter esses problemas mais criminais voltados a drogas e oficinas clandestinas”, explicou.

Eric Kevin da Silva Miranda, 20, e Leandro Robson dos Santos Pereira, 23, foram presos em cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de homicídio tentado. No último dia 6, eles teriam atirado contra uma guarnição da Polícia Militar.

Em continuidade à ação, as equipes policiais foram averiguar denúncia de tráfico de drogas em uma residência localizada na rua Parada Angélica, loteamento Monte Sião, bairro Jorge Teixeira. No lugar, foi encontrado um caderno com anotações, possivelmente de movimentação da venda de entorpecentes. Um casal, proprietário da casa, foi indiciado por tráfico de drogas.

‘Muda Manaus’ – O delegado-geral, Lázaro Ramos, explicou que essa operação faz parte das ações que antecedem a segunda edição do programa “Muda Manaus”. O programa, por determinação do governador Wilson Lima, visa aproximar ainda mais os órgãos públicos das comunidades.

“Tudo isso é para atender o programa do governo, que deverá ser lançado na próxima semana, pelo governador Wilson Lima”, disse.

Procedimentos – Os indivíduos presos e as pessoas detidas foram conduzidas ao 30º DIP, onde foram realizados os trâmites cabíveis. Eric e Leandro serão levados para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis. Já o casal e os três indivíduos detidos, irão responder aos processos em liberdade.