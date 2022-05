Zona Azul e empresários discutem datas para retorno do sistema ao Vieiralves

Uma proposta de cronograma inicial de implantação do Zona Azul Manaus no bairro Vieiralves foi apresentada a empresários da região pelo diretor do sistema de estacionamento rotativo, Nonato Caldeira. As primeiras estimativas indicam que o Zona Azul deverá funcionar na região a partir de julho, mas o planejamento pode sofrer ajustes ao longo do processo de implementação.

Quinze ruas do Vieiralves irão contar com cerca de 1100 vagas, conforme Caldeira. As informações foram compartilhadas em reunião realizada nesta terça-feira (17) com representantes da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), da Associação dos Empresários do Vieiralves e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu).

Durante o encontro, o diretor do Zona Azul mostrou o planejamento elaborado para a instalação dos pontos nas ruas Nova Palma, Pará, Rio Tarauacá, Rio Içá, Rio Itannana, Rio Ituxi, Rio Jamary, Rio Javari, Rio Juruá, Rio Jutaí, Rio Madeira, Rio Mar, Rio Pauini, Rio Purus e Rio Acre.

A expansão do Zona Azul no Vieiralves foi retomada após adiamentos em função da pandemia de covid-19. Atualmente, o sistema funciona no Centro de Manaus e oferece mais de 3.000 vagas de uso rotativo.

Como funciona

Para utilizar o sistema é necessário cadastro, que pode ser feito pelo aplicativo Zona Azul de Manaus, disponível nas principais plataformas digitais. Com esse recurso, é possível comprar recargas e controlar os gastos com o serviço de forma mais facilitada. A compra de créditos também pode ser feita em mais de 30 pontos de venda espalhados pelo Centro (https://zamanaus.com.br/pontos-de-venda/).

Além do app, o pagamento pode ser realizado via PIX, em dinheiro, cartão de débito e crédito, pelo site ou com um dos monitores que atuam na fiscalização do serviço. A cada hora são cobrados R$ 2,45.

Cada usuário pode permanecer até três horas na vaga. Após esse período, é necessário buscar outra vaga para garantir a rotatividade. Mais informações podem ser obtidas no endereço https://zamanaus.com.br/.

