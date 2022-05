Zona Azul contará com mais vagas no Centro de Manaus a partir do dia 16

Doze novos trechos com vagas disponíveis para uso de estacionamento rotativo serão adicionados ao Zona Azul Manaus no Centro da cidade a partir da próxima segunda-feira (16). O sistema será ampliado nas ruas José Paranaguá, Rua Quintino Bocaiúva, Guilherme Moreira, Dr. Moreira, Lima Bacuri, Mundurucus, Cel. Sérgio Pessoa, Leovegildo Coelho, Rocha dos Santos, além da avenida Floriano Peixoto.

Agentes do Zona Azul Manaus promoveram campanha de distribuição de informativos durante a manhã de ontem (10) em avenidas da área central como Joaquim Nabuco e Sete de Setembro para incentivar a utilização do serviço por motoristas.

Para utilizar o sistema é necessário cadastro, que pode ser feito pelo aplicativo Zona Azul de Manaus, disponível nas principais plataformas digitais. Com esse recurso, é possível comprar recargas e controlar os gastos com o serviço de forma mais facilitada. A compra de créditos também pode ser feita em mais de 30 pontos de venda espalhados pelo Centro (https://zamanaus.com.br/pontos-de-venda/).

Além do app, o pagamento pode ser realizado em dinheiro, cartão de débito e crédito, pelo site ou com um dos monitores que atuam na fiscalização do serviço. A cada hora são cobrados R$ 2,45.

Cada usuário pode permanecer até três horas na vaga. Após esse período, é necessário buscar outra vaga para garantir a rotatividade. Mais informações podem ser obtidas no endereço https://zamanaus.com.br/.

Com informações da assessoria