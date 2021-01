Zé Gotinha é ‘abandonado’ em aeroporto e vira meme na internet

O mascote oficial do Governo Federal para campanhas de vacinação, o Zé Gotinha, bombou a internet em uma situação inusitada. Durante a chegada das vacinas de Oxford/Astrazeneca ao Brasil, na noite da última sexta-feira (22), o mascote aparece sozinho após uma coletiva de imprensa.

quando era criança eu odiava o zé gotinha mas depois desse vídeo, sinto que SOU o zé gotinha pic.twitter.com/hCKkaBM0fC — Vittinho 🤠 (@VittorGuidoni) January 24, 2021

Foi o suficiente para render muitas brincadeiras na internet, com o querido mascote, que já havia viralizado em outras ocasiões. Além do Zé Gotinha, equipes do Governo Federal, chefiada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, estiveram no aeroporto na chegada da vacina, que deve começaram a ser distribuída para todo Brasil ainda no sábado. [Manaus Alerta]