YouTube começa a destacar a usuários os trechos mais assistidos dos vídeos

O YouTube anunciou que mostrará aos usuários quais os trechos mais assistidos de um vídeo. A ferramenta só estava disponível para usuários que assinavam o YouTube Premium, mas agora foi disponibilizada para todos que usam a plataforma de vídeos.

O intuito da ferramenta é poupar o tempo dos usuários ao assistir os vídeos, principalmente em conteúdos grandes, como transmissões ao vivo. Com isso, os usuários poderão ver quais os principais trechos.

O conteúdo será mostrado em gráficos e os picos serão os momentos mais assistidos. O novo recurso será disponibilizado tanto para versão web, quanto para a versão mobile do aplicativo.

Além de facilitar a vida dos usuários, o recurso também poderá ser utilizado pelos criadores de conteúdo que quiserem entender melhor a preferência do seu público.

O YouTube anunciou recentemente o lançamento da “Green Screen”, um recurso que, como o nome sugere, insere uma espécie de tela verde nos vídeos do YouTube Shorts. A ferramenta permite que qualquer vídeo postado no YouTube seja plano de fundo para um novo vídeo original do Shorts.

A tela verde é mais uma ferramenta inserida pelo YouTube para deixar sua plataforma de vídeos curtos mais parecida com o TikTok. Além dela, o Shorts também conta com mais uma série de recursos que permitem a produção de vídeos em grande escala, com uma edição facilitada.

O YouTube Shorts conta atualmente com um recurso de retoque de suavização de aparência, um recurso de iluminação para aumentar ambientes escuro. Também foi lançada uma ferramenta que alinha o assunto do último quadro de um vídeo com um novo vídeo, um editor de texto e linha do tempo para adicionar mensagens sobre os principais vídeos.

Com informações do Olhar Digital