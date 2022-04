Yanomami carrega irmã grávida picada por jararaca por 2h em busca de ajuda

Um homem indígena carregou por pelo menos duas horas a irmã grávida que foi picada por uma jararaca em terras Yanomami no estado de Roraima.

Imagens feitas por Júnior Hekurari, do Condisi-YY (Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kuana), mostram o rapaz usando um cipó em volta da cabeça e nas costas como um mecanismo para apoiar a mulher e distribuir melhor seu peso durante a longa caminhada.

O representante do povo indígena detalhou que a jovem, de 20 anos, está no início da gestação, “entre dois e três meses”, e foi resgatada por um helicóptero ambulatorial do polo base Surucucu.

O incidente aconteceu ontem. Ela e o irmão tiveram que andar por estarem em uma área mais isolada no momento da picada, longe de locais que permitiam o pouso de aeronaves.

“Isso é saúde indígena. Essa é a realidade dos Povos Yanomami. Realidade também dos profissionais que desempenham um papel importantíssimo nas Comunidades”, elogiou Júnior em uma publicação no Instagram, compartilhando uma foto de antes do resgate.

A mulher está em observação, mas passa bem.

Com informações do Uol