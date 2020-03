Xand Avião descobre que está com coronavírus

Xand Avião disse que recebeu nesta terça-feira (24), dia do seu aniversário de 38 anos, a confirmação de que está com o novo coronavírus. Em uma série de vídeos publicados no Stories do seu Instagram, ele contou que a mulher, Isabele, também foi diagnosticada com a Covid-19.

“Desde segunda-feira (16), a gente fez um exame, porque a Isa sentiu um pouco de febre, nada demais, e um pouquinho de dor de garganta, e eu não senti nada. O da Isa saiu anteontem e deu positivo, o meu saiu hoje e deu positivo. O da Bebella [filha caçula] deu negativo. Bebella como sempre é diferente de tudo”, afirmou.

Ele disse que está se sentindo bem, que teve um pouco de febre, mas que os dois seguem isolados há dez dias, em quarentena. “Estamos de boa em casa, meu aniversário não está sendo do jeito que a gente queria (…) Eu falei que não queria fazer festa este ano, está aí ó, Deus demonstrou uma forma de não fazer festa”, disse.

Ele pediu para que a população fique em casa. “Eu acho que vamos conseguir frear isso [o coronavírus] bem antes do que muitos países por aí.”

Por FOLHAPRESS