X9: Cachorro de traficante leva polícia à droga escondida

Nesta quinta-feira (20), uma operação denominada “Hot Money”, da Polícia Federal, contra uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas na região do Vale do Araguaia, em Mato Grosso. As informações são do G1.

O cachorro que morava com um dos alvos da operação começou a cavar em um local específico do quintal. O ato do cão chamou a atenção dos investigadores que acompanharam o pinscher até o lugar indicado. Foi então que encontraram os tabletes de drogas escondidas pelo o animal.

Os policiais prenderam três pessoas em flagrante, acusadas de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Foram apreendidos uma quantidade de valores em espécie em locais onde a operação foi deflagrada. O cão ficou sob responsabilidade dos agentes que trabalharam na ação policial.

Na operação foram cumpridos 28 mandados judiciais expedidos pela Vara Criminal de Aragarças/GO, nas cidades de Barra do Garças, Cuiabá, Querência, Porto Esperidião e Pontes e Lacerda, além das cidades de Aragarças e Jussara, em Goiás.