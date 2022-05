Workshop gratuito oferece capacitação para mercado de eventos em Manaus

Serão duas turmas nos dias 11 e 12 de maio com inscrições gratuitas

A área de eventos é uma das que mais movimenta a economia nacional, com mais de 590 mil atividades promovidas por ano, segundo dados da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape). Mesmo durante a pandemia de Covid-19, quando o setor teve que se reinventar, expandiu com a realização dos eventos online.

Para potencializar os treinamentos e capacitações, será realizado gratuitamente o “Workshop de receptivo e produção de eventos: em busca da alta performance”, com duas turmas nos dias 11 e 12 de maio, das 8h às 12h, e, das 14h às 18h. A inscrição deve ser feita no site https://abre.ai/workshop-eventos.

Será organizado pela Eventcamp, uma seção da Iaí Promoções voltada à educação, e ocorrerá na Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizada na Praça 14. O workshop será ministrado pela diretora de produção da Iaí Promoções, Inês Daou, que tem mais de 30 anos de carreira e forte atuação no Amazonas.

Abordará informações sobre produção de eventos, com técnicas para o aumento da qualidade, trabalhando competências criativas, valorizando alto desempenho, apresentando atualizações das novas demandas do mercado para a prestação dos serviços de receptivo e produção, além de ser uma oportunidade para troca de experiências e atualização em relação às novas demandas do mercado para a prestação de serviços. Como resultado do evento, a Iaí Promoções busca formar novos profissionais no setor, criando assim um “Banco de Talentos” formado por pessoas capacitadas e instruídas para atuarem na área com profissionalismo e qualidade.

“Com esse workshop gratuito, queremos desenvolver capacidades de atendimento e operação de eventos de alta performance, buscando ter a experiência do cliente como ponto focal, disseminando conhecimento para alcançar novos patamares na realização de eventos em nossa região, com profissionais capacitados para realizarem atendimentos alinhados às novas demandas do setor”, explica Inês Daou.

Para participar, é necessário ter apenas disponibilidade de horário e experiência na área. Os inscritos receberão certificado de participação. O workshop acontece na Escola Superior de Artes e Turismo da UEA, localizada na Avenida Leonardo Malcher, 1728, na Praça 14, Manaus.

Sobre Inês Daou

Diretora de produção da Iai Promoções, Inês coordena o planejamento, a produção e a comunicação integrada dos eventos da empresa na área de cultura, educação e ciências, com mais de 30 anos de experiência. Formada em Letras pela Universidade do Amazonas com MBA em marketing pela FGV-EAESP, é membro da ABCR – Associação Brasileira de Captadores de Recursos, fez cursos de atualização em liderança no Disney Institute e tem em sua trajetória eventos como: a Feira Norte do Estudante, o lançamento do Amazonas Film Festival, em Cannes, na França, o Amazonas Green Jazz Festival, Reunião Anual dos Governadores pelo CLima e Florestas, entre outros congressos e feiras. Também foi responsável pela produção digital de eventos para o IComp da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Fórum de Bioeconomia da Amazônia (da SEDECTI, Uma Concertação pela Amazônia e Instituto Arapyaú), Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam) e Academia STEM da Universidade do Estado do Amazonas.

Com informações da assessoria