Wilson Lima lança programa ‘Rocam Motos’ e anuncia mais investimentos em Segurança Pública

O governador Wilson Lima lançou, nesta terça-feira (11/08), o programa “Rocam Motos”, que será implantado em Manaus por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Na solenidade, realizada no Podium da Arena da Amazônia, o governador entregou 60 motocicletas de alta cilindrada para o novo grupamento da Polícia Militar, que vai atuar no patrulhamento em áreas de difícil acesso.

O programa será implantado em áreas da capital com índices elevados de criminalidade, além de bairros com intensa atividade comercial, como Centro, Vieiralves e Manôa, intensificando o trabalho das forças de segurança no combate aos roubos e furtos a lojas e estabelecimentos.

“O que nós estamos entregando hoje é um batalhão preparado de 120 homens, que vão atuar naqueles locais de difícil acesso, sobretudo nas áreas de movimento comercial, para que possam entrar com as motos nas vielas, para que possam transitar no trânsito caótico, para que possam ter maior mobilidade e dar a resposta que o cidadão tanto precisa”, afirmou o governador.

Segundo o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, a nova modalidade de policiamento dará mais rapidez no atendimento de ocorrências, principalmente nas áreas comerciais da cidade.

“Com o trânsito muito pesado, as viaturas de quatro rodas têm dificuldades em se deslocar nessas áreas, e em razão disso voltamos a esse policiamento, que já existiu no passado, para que o cidadão tenha essa resposta mais rápida. São motos de alta cilindrada, porém com uma boa mobilidade, o que possibilita que os policiais se desloquem entre os carros e cheguem ao local da ocorrência com mais celeridade”, afirmou o secretário.

Trabalho integrado – O efetivo do “Rocam Motos” vem passando por qualificação há cerca de um ano. Para o novo programa de segurança pública, a SSP-AM adquiriu 60 motocicletas do tipo V Strom 650 cilindradas, além de rádios e fardamentos diferenciados.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, explicou que o grupamento atuará, inicialmente, nas zonas sul e centro-sul de Manaus, com possibilidade de expansão para outras zonas da capital. As equipes serão compostas por três motocicletas e quatro policiais, sendo um deles garupa, e trabalharão de forma integrada.

“Nós vamos atender todo tipo de ocorrência. É lógico que a moto dá o pronto atendimento e, em resposta ao pronto atendimento, nós teremos o apoio das viaturas de quatro rodas. A própria Rocam poderá dar apoio ao ‘Rocam Motos’, mas é um policiamento que vai chegar muito mais rápido em qualquer tipo de ocorrência”, destacou o coronel.

Investimentos – Segundo Wilson Lima, o Governo do Estado não tem medido esforços, mesmo durante a pandemia, para fazer os investimentos necessários numa área tão prioritária como a Segurança Pública.

O governador destacou a entrega da Base Fluvial Arpão, que combaterá o narcotráfico e a pirataria no Médio Solimões, e a recente convocação de mais de 300 aprovados no concurso da Polícia Militar de 2011.

“Nós já estamos programando também, conversando com a Secretaria de Fazenda, com a Casa Civil, e estamos estudando a possibilidade de chamar mais policiais, mais concursados. Esse é um caminho que nós estamos construindo para poder aumentar o nosso efetivo”, adiantou.

Na solenidade desta terça-feira, Wilson Lima também anunciou investimentos na implantação de um sistema de monitoramento no município de Itacoatiara, que será interligado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), em Manaus.

“A gente já está repassando (os recursos), através da Secretaria de Fazenda para a Secretaria de Segurança Pública, para que a gente faça esse monitoramento e que ele seja interligado aqui com o Ciops, assim como a gente está planejando fazer em alguns outros municípios”, acrescentou o governador.