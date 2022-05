Wilson Lima lança Bolsa Esporte Estadual com 400 vagas em diversas modalidades

Apoio inédito vai incentivar atletas de modalidades individuais, coletivas, olímpicas e não-olímpicas

O governador Wilson Lima anunciou ontem (15), o Edital nº 001/2022 – Patrocínio Bolsa Esporte Estadual -, que oferece, de forma inédita, 430 vagas a desportistas, atletas e paratletas do Amazonas. O patrocínio varia de R$ 400 a R$ 3 mil mensais e tem o objetivo de incentivar o esporte amazonense em suas variadas modalidades.

Durante o anúncio, feito na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, antes do jogo entre Amazonas e São Raimundo, válido pelo Campeonato Amazonense Série D; o governador destacou que o incentivo busca projetar atletas do Amazonas para competições em nível mundial.

“Vamos torcer para que a gente possa colocar mais atletas no cenário nacional, internacional, que possam trazer orgulho não só para os pais, mas também para o estado do Amazonas, para a região Norte”, disse Wilson Lima. “Fico muito feliz todas as vezes que sai um atleta aqui do nosso estado. Eu sei do trabalho e da dedicação que aquele atleta, que aquela criança fez para poder chegar até ali. É por isso que eu vim aqui fazer esse reconhecimento, por isso que a gente juntou esforços para que a gente pudesse, hoje, anunciar esse patrocínio para o esporte amazonense”, acrescentou o governador.

Vagas

Serão 300 vagas aos desportistas da base, que receberão em forma de patrocínio o valor de R$ 400,00 mensais. Para os atletas e paratletas de alto rendimento e que disputam competições nacionais e internacionais, serão 100 vagas, cada uma com incentivo de R$ 1 mil, mensais.

Para atletas de modalidades olímpicas, serão destinadas 30 vagas com um investimento de R$ 3 mil cada, mensal. A partir do momento da assinatura, o contrato terá validade de até seis meses. O investimento total do Governo do Estado neste primeiro edital do Bolsa Esporte Estadual é de R$ 1,8 milhão.

O atleta de alto rendimento Pedro Nunes, 22, da modalidade Atletismo, avalia que o apoio é fundamental para manter o nível dos esportistas locais que já competem internacionalmente; e também para impulsionar a carreira de quem está nas categorias de base. “Eu vejo isso como uma esperança para o esporte amazonense. Vai ajudar não só os atletas de alto rendimento, que hoje eu faço parte, mas também da base para crescer, vai ser um benefício para eles”, afirmou Nunes, que está de malas prontas para a Espanha, onde disputa o Campeonato Híbero-Americano de Atletismo.

Inscrições

Os interessados pelas vagas no Bolsa Esporte Estadual deverão acessar ao site da Faar, a partir desta segunda-feira (16/05) e visitar a aba downloads, onde irão preencher a ficha de inscrição e protocolar na sede da Faar, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, até o dia 14 de junho, acompanhado da documentação necessária, com envelope lacrado, conforme previsto no Edital.

A Faar publicará até o dia 20 de junho o resultado preliminar dos atletas contemplados. Os atletas que tiverem seus requerimentos indeferidos, terão o prazo de dois dias para interposição de recurso. O resultado definitivo ocorrerá até o dia 27 de junho. A partir deste momento, os aprovados serão convocados para a assinatura do Termo de Contrato de Patrocínio. “O maior sonho do atleta é que o estado dê esse aporte para que ele possa sobreviver praticando e desenvolvendo o esporte de alto rendimento; e tendo esse retorno financeiro para se manter, comprar equipamentos e crescer profissionalmente no esporte”, pontuou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Com informações da Secom