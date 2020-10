Wilson Lima inaugura Núcleo da UEA em Santo Antônio do Içá

O governador do Amazonas destacou ações feitas para os municípios da região do Alto Solimões. ─ Foto: Arthur Castro/Secom

O governador Wilson Lima inaugurou, neste sábado (10/10), o Núcleo de Ensino Superior da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) no município de Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros em linha reta de Manaus). O investimento do Governo do Amazonas no município é na ordem de R$ 10.686.359,56 e corresponde à reconstrução do sistema viário e às construções do núcleo da UEA e de uma ponte de madeira para melhorar a mobilidade dos moradores do bairro Taracuá.

Essa é a terceira unidade da UEA implantada na região do Alto Solimões. O município de Tabatinga possui um Centro de Estudos Superiores da UEA, e a cidade de São Paulo de Olivença está com obras em andamento de uma unidade.

“Eu tenho um compromisso muito grande com o povo do interior porque por muito tempo não teve atenção do Poder Público. Aqui em Santo Antônio do Içá vim ver como está a obra do sistema viário e entregamos essa obra da UEA que é um sonho das famílias ter a universidade, que possui um prédio novo, uma biblioteca equipada e isso, com certeza, vai colaborar em muito com o ensino dos alunos”, destacou o governador que ainda anunciou que, até final deste mês, entregará Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e kits de feira para produtores rrurais, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

Cursos – Na UEA de Santo Antônio do Içá são ofertados os cursos de Licenciatura em Biologia e Licenciatura em Matemática. Em novembro deste ano vai iniciar o curso de Licenciatura em Educação Física. A proposta da gestão superior da UEA é que mais cursos sejam ofertados no próximo vestibular de 2021. A aluna do curso de licenciatura em Biologia, Édila Carvalho, passou esse tempo estudando em casa, por conta da pandemia. Ela não ver a hora de entrar no prédio da universidade.

“Sempre sonhamos em estudar no nosso município, e agora vamos ter oportunidade de estudar na nossa casa. Tendo um núcleo aqui vamos poder acessar a livros, laboratórios que é uma coisa que nosso curso de biologia precisa muito, isso vai melhorar muito a qualidade do ensino dos futuros professores de ciências biológicas”

Estrutura – A nova unidade da UEA Santo Antônio do Içá teve investimento de R$ 4.682.338,00. O núcleo tem dimensão total de 1.656,93m², e conta com quatro salas de aula, um auditório que abrigará 150 pessoas, biblioteca e laboratório de informática, circuito fechado de TV (CFTV), telemática, laboratórios, além de áreas administrativas e de convivência. O novo prédio está localizado na Avenida Papauma, no bairro Planalto.

Os prédios são climatizados e protegidos contra descargas elétricas e dispõe de câmeras de vigilância. Para garantir o fornecimento de água, os complexos contam com poços artesianos, de reservatórios metálicos, com capacidade para 20 mil litros, e de uma estação de tratamento de esgoto.

Infraestrutura – O Governo do Estado está realizando obras promissoras para a população. Na cidade, as obras de reconstrução do sistema viário da cidadeestão com 73,32% de conclusão. A obra possui investimento de R$ 5.772.271,56, e contempla 11 vias com serviços em pavimento rígido (concreto).

O Governo do Estado concluiu a construção de uma ponte de madeira de 40×3 metros lineares, localizada no bairro Taracuá, para melhorias da mobilidade da população da localidade. O valor do investimento foi de R$ 231.750,00.

[Assessoria]