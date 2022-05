Wilson Lima inaugura hospital flutuante e anuncia investimentos durante viagem a Anamã e Caapiranga

Nesta sexta-feira (20/05), o governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugura obras e anuncia investimentos durante agenda governamental em Anamã e Caapiranga. Nas duas cidades, R$ 60,8 milhões em recursos do governo estadual estão sendo injetados na economia com investimentos em infraestrutura, saúde, produção agrícola e com a entrega dos cartões Auxílio Estadual Enchente, que será iniciada.

Nas duas cidades, o benefício emergencial vai atender a 4.720 famílias atingidas pela subida dos rios, um total de R$ 1,4 milhão em recursos para a área social. Nos dois municípios ocorre, ainda, edições do programa Governo Presente, com mutirão de serviços públicos para a população, como emissão de RGs e atendimentos na área de saúde.

Em Anamã (a 165 quilômetros de Manaus), o governador inaugura um Hospital Flutuante que vai garantir o atendimento médico da população durante os próximos 90 dias. A medida visa garantir o acesso à saúde durante o período de cheia dos rios. A cidade deve ser uma das mais afetadas com a enchente.

Já em Caapiranga (a 134 quilômetros de Manaus), o governador deve visitar a Unidade Hospitalar Odilon Alves de Araújo, que recebeu R$ 1,3 milhão em novos equipamentos médicos. Tanto em Caapiranga quanto em Anamã, haverá ações de vacinação contra a Covid-19 e entregar hipoclorito e outros itens médicos.

Na área de produção rural, as duas cidades estão sendo contempladas com investimentos que somam mais de R$ 700 mil, com entrega de equipamentos e ações de fomento ao produtor.

Nas duas cidades, o governador destinou mais de R$ 57 milhões para melhorias em infraestrutura. Entre os investimentos estão serviços de pavimentação do sistema viário e recuperação de ramais, estradas e vicinais.

