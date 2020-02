Wilson Lima garante ajuda para três municípios do interior do Estado

Em audiência com prefeitos e vereadores de vários municípios, na tarde de segunda-feira (17), com a presença do deputado estadual Belarmino Lins (PP), o governador Wilson Lima (PSC) garantiu a ajuda do Governo do Estado para melhorar a prestação de serviços à população envolvendo sistema viário, segurança pública, saúde e outros.

Na companhia de vereadores, os prefeitos Magno Moraes (Maraã), Zezito Guedes (Tapauá) e Ordean Gonzaga (Guajará) detalharam ao governador as demandas dos seus respectivos municípios, saindo todos satisfeitos após a audiência. Magno, de Maraã, aproveitou a conversa com Wilson Lima para convidá-lo a participar das festividades alusivas a mais um aniversário de emancipação política do município entre os dias 22 e 25 de março.

“A audiência foi extremamente positiva, pois cada um dos prefeitos teve a oportunidade de explicar suas demandas ao governador, e é importante registrar a sensibilidade e a receptividade demonstrada por Wilson em relação às demandas”, comentou Belarmino.