Wilson Lima e embaixador chinês têm reunião sobre compra da CoronaVac

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), terá audiência com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, nesta 6ª feira (22). O encontro será virtual e terá início às 16h30.

Será anunciada uma série de doações ao Estado, que enfrenta uma crise com o aumento nos casos de covid-19 e a falta de infraestrutura para enfrentar a doença.

Nesta semana, Lima solicitou à China a compra direta da CoronaVac, vacina da farmacêutica Sinovac que é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, de São Paulo. O movimento é endossado pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM). (Poder360)