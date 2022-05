Wilson Lima e David Almeida vistoriam obras do programa Asfalta Manaus

Os trabalhos de infraestrutura do Asfalta Manaus que preveem o alcance de 10 mil ruas da capital continuam sendo vistoriados pelos próprios chefes do Executivo estadual e municipal a exemplo desta segunda-feira (30) em que o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, David Almeida, mantiveram a rotina de visitas às vias em pavimentação em diversos bairros da cidade.

O primeiro ponto visitado foi a rua B11, localizada no Japiim, zona Sul, onde 12 das 80 ruas do bairro já foram recuperadas.

“Eu tenho vindo fiscalizar, conversar com os moradores. Isso daqui muda a vida das pessoas. A gente tem dado prioridade para aquelas ruas que ficam dentro do bairro, onde há muito tempo o serviço público não chegava. É impressionante o relato das pessoas que estavam há 15, 20 anos, nesse sofrimento e hoje com asfalto chegando à porta de suas casas a realidade começa a mudar”, disse o governador.

O prefeito David Almeida explica que a ação visa acelerar o processo de recuperação viária da cidade, transformando Manaus em referência para o restante do país.

“Nós estamos com esse desafio de recuperar 10 mil ruas em Manaus. Isso demanda tempo, um ano, um ano e meio. As chuvas diminuíram, mas ainda não foram embora totalmente e quando o sol abre, como hoje, a gente entra com as nossas frentes para recuperar as ruas. Estamos no Terra Nova, no conjunto Rio Piorini, na rua Monte Alegre do Sul recuperando uma via bem distante das ruas principais. Ela recebe a mesma atenção da avenida das Torres, da Torquato Tapajós, da estrada do Aeroclube. Essa é a mudança que a gente está implementando na nossa cidade. Vai demorar um pouco mais porque se fossemos fazer tapa-buraco, já tínhamos feito quase tudo, mas nós pedimos paciência aos moradores que em pouco tempo a gente chega na sua comunidade e na sua rua”, afirmou Almeida.

Depois do Japiim, David Almeida e Wilson Lima fiscalizaram os serviços realizados no Nova Cidade, zona Norte. Na primeira etapa do “Asfalta Manaus”, as ações vão contemplar 45 vias. Já na segunda fase do programa, serão 180 ruas recapeadas, totalizando mais de 220 apenas nessa localidade.

De acordo com o operador de máquina, Gilmar Pinheiro, 57, morador da rua Patrai há mais de 10 anos, é motivo de alegria ver os serviços chegando no seu bairro.

“Nunca tinha visto um serviço desse na minha rua. Já moro na rua Patrai há mais de 10 anos e nunca recebemos este tipo de obra. É muita felicidade ver esse trabalho. Antigamente, quando chovia, não conseguíamos nem entrar na rua por causa dos buracos. Agora, esse asfalto traz qualidade de vida. Nosso desespero era tão grande que antes os moradores colocavam cascalho nos buracos. Agora não precisamos mais fazer isso”, revelou o morador.

Logo em seguida, as fiscalizações seguiram nos bairros Colônia Terra Nova, zona Norte, e Coroado, zona Leste. Para garantir um resultado de qualidade, o trabalho é feito por etapas, com a fresagem, que é a remoção da camada antiga do pavimento, para, em seguida, a aplicação do novo asfalto, que é feita cuidadosamente. E as vias que recebem obras, também recebem nova pintura e sinalização de trânsito.

Governo e Prefeitura juntos

A pavimentação faz parte do programa Asfalta Manaus, uma parceria entre Estado e Município que conta com o investimento de R$ 150 milhões do Governo do Amazonas.

Os recursos foram repassados por meio de dois convênios. Os trabalhos são executados pela prefeitura e consistem em fresagem, que é a remoção da camada antiga do pavimento, para, em seguida, a aplicação do novo asfalto, que é feita cuidadosamente. E as vias recebem também nova pintura e sinalização de trânsito.

O convênio Asfalta Manaus 1 tem valor total de R$ 110.442.704,28, sendo R$ 100 milhões do Estado e o restante de contrapartida do Município. O Asfalta Manaus 2 é de R$ 51.585.108,91, sendo R$ 50 milhões do Estado e o restante de contrapartida da Prefeitura.

Com informações da Secom e da Semcom