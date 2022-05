Wilson Lima e David Almeida vistoriam Asfalta Manaus em ruas da Redenção

Serviços fazem parte de mais uma frente de obras do ‘Asfalta Manaus’ que vai recuperar 70 ruas no bairro da Redenção

O governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida vistoriaram hoje (16), os serviços de recapeamento na rua Cubatão, bairro Redenção, zona centro-oeste da cidade. A previsão é de que só nesta localidade mais de 70 ruas sejam recapeadas, entre principais e secundárias. Deste total, 22 já receberam novo pavimento.

Ao todo, a parceria entre Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus vai asfaltar 10 mil ruas na capital. Até esta segunda-feira, mais de 600 já haviam sido concluídas. “A gente está começando naquelas áreas mais difíceis, onde há muito tempo o asfalto não chegava, áreas antes esquecidas. Vamos avançar para levar dignidade para os moradores de todas as zonas de Manaus”, afirmou Wilson Lima.

O repasse do Estado ao município foi de R$ 150 milhões por meio de dois convênios. Com o recurso, vias que não eram recapeadas há mais de 15 anos agora recebem novo pavimento asfáltico, que terá a mesma qualidade em ruas principais e secundárias. “O trabalho está avançando, a população está muito feliz com a ação que está sendo feita pelo Governo e pela Prefeitura. Nós temos muito a fazer pela cidade de Manaus”, disse David Almeida.

“Eu quero agradecer pelo belíssimo asfalto, eu moro aqui há 43 anos e a nossa rua estava cheia de buracos. Esses anos todos a rua estava muito precária e agora, com essa parceria, quem ganha é o povo”, avaliou a cozinheira Lucila Silva, 69.

Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), mais 13 frentes de obras, incluindo esta do bairro Redenção, estão sendo abertas entre esta semana e a próxima; totalizando 20 equipes trabalhando simultaneamente pelos bairros.

