Wilson Lima defende consenso para reduzir preços dos combustíveis

Em reunião do Fórum Nacional de Governadores, nesta quinta-feira (03/02), o governador Wilson Lima defendeu que União, Estados e Municípios busquem um consenso para encontrar soluções que possam conter a alta e até reduzir os preços dos combustíveis. A reunião contou com a participação do relator de projeto de lei sobre o tema que tramita no Senado, senador Jean Paul Prates.

“É preciso deixar bem claro que todos nós governadores somos favoráveis a encontrar uma fórmula de manter ou diminuir o preço dos combustíveis, mas isso só pode acontecer se houver um consenso entre governo federal, governo estadual e governos municipais. E o Congresso Nacional tem uma participação fundamental nesse processo”, ressaltou Wilson Lima, que participou da reunião de forma virtual.

O governador disse que a reunião foi esclarecedora e aprofundou o diálogo para definição de mecanismos eficientes para estabilizar o preço dos combustíveis e, assim, reduzir os impactos na economia e na vida da população.

“É uma engenharia difícil, mas estou muito otimista porque abre-se um canal de diálogo com o Congresso Nacional e com as instâncias decisórias nesse processo. Então a gente sai dessa reunião entendendo que a gente pode avançar nessa pauta de garantir um preço justo dos combustíveis para a população”, reforçou Wilson Lima.

De acordo com informações do Senado, Jean Paul Prates é relator do Projeto de Lei 1.472/2021, que cria um programa de estabilização do preço do petróleo e derivados no Brasil.

Propostas – Entre as propostas discutidas no Fórum Nacional de Governadores está a criação de um fundo de equalização do preço dos combustíveis, além do retorno do processo de refino no país como alternativa para reduzir o preço da gasolina, etanol e diesel para os consumidores.

Ainda na reunião do Fórum, os governadores trataram do recrudescimento da pandemia de Covid-19 e do reajuste do piso salarial nacional dos profissionais da rede pública da educação básica.

