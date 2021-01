Wilson Lima decreta toque de recolher entre 19h e 6h no Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, decidiu nesta quinta-feira (14) decretar toque de recolher em todo o Estado, em razão do estado de calamidade provocado pela expansão do coronavírus.

O toque de recolher vai vigorar entre as 19h as 6h da manhã em todo o Amazonas, período em que serão suspensas todas as atividades, inclusive transportes públicos. Apenas transporte de cargas está permitido.

Segundo Wilson Lioma, a pandemia de Covid-19 chegou ao pior momento com o aumento recorde de internações e com a redução do oxigênio, e a situação requer “medidas extremas”, diz ele.

Pacientes em estado grave estão sendo transferidos para Goiás, Piauí, Maranhão, Brasília e Rio Grande do Norte.

Nesta quarta-feira, o Ministério da Defesa transportou por avião 386 cilindros de oxigênio, que anda escasso nos hospitais da cidade.

Confira abaixo a íntegra do decreto:

