Wilson Lima cogita retorno das aulas presenciais para maio

O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou que a previsão de retorno às aulas presenciais da rede pública de Educação é para o mês de maio.

A previsão foi dada pelo governador durante entrevista concedida à rádio FM O Dia Manaus, na manhã deste sábado. Segundo Wilson Lima, este retorno está “condicionado à vacinação dos profissionais da área de Educação, para que eles possam voltar com segurança”.

No último dia 30/03, o governador Wilson Lima, juntamente com os oito governadores que fazem parte do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, assinou carta endereçada ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, solicitando a revisão do Plano Nacional de Imunização (PNI) e inclusão dos profissionais da Educação como grupo prioritário no PNI.

No dia 13, data da última reunião entre a Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (Seduc) e representantes dos sindicatos dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) e dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus (Assprom-Sindical), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), da Comissão Estadual de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e do Ministério Público Estadual (MPE), não havia ainda uma estimativa definida para o retorno às aulas. (A CRÍTICA)