Wilson Lima assina convênio para revitalizar Centro Cultural em Codajás

Depois de 45 anos, o Centro Cultural Renato Farias, de Codajás, será ampliado e modernizado graças a um convênio assinado, na última segunda-feira (29), entre o governador Wilson Lima e o prefeito Antonio Ferreira dos Santos, o Tonho (Progressistas).

Líder do PP na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM), o deputado estadual Belarmino Lins prestigiou a solenidade de assinatura do convênio, ocorrida no Centro Integrado de Comando e Controle – CICC, no bairro de Petrópolis, em Manaus, juntamente com o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, e o secretário municipal de Cultura de Codajás, Cleucir Barbosa, além dos secretários Rick Silva, Aristóteles e Rafael, e dos vereadores Sílvio e Valcifran.

Os recursos, da ordem de R$ 1,4 milhão, são frutos de articulações do deputado federal Átila Lins (PP) e do deputado estadual Belarmino Lins junto ao governador Wilson Lima e garantirão a reforma e a ampliação do Centro Cultural, incluindo a instalação de um elevador para pessoas com deficiência. “É importante destacar que o Centro Cultural Renato Farias é um monumento referencial para a população de Codajás. Após 45 anos, por meio da ação do governador Wilson Lima, passará pela sua primeira reforma, reforma que se faz mais do que oportuna”, afirma Belarmino.