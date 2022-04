Wilson Lima anuncia antecipação de 50% do 13° salário de servidores, aposentados e pensionistas

O governador Wilson Lima anunciou, nesta quarta-feira (27), a antecipação da primeira parcela do 13° salário para 108.287 servidores em atividade, aposentados e pensionistas. Com a medida, será injetado R$ 290 milhões na economia do estado nos dias 5 e 6 de maio, antecedendo o Dia das Mães, data considerada pelos varejistas como o “Natal” do primeiro semestre.

O montante injetado na economia é uma estimativa da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Wilson Lima destacou, ainda, que a antecipação do pagamento é uma valorização do servidor em atividade e, também, daqueles em inatividade que dedicaram suas vidas ao serviço público. Neste dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalhador.

“Começamos o dia com uma ótima notícia: acabei de autorizar o pagamento do 13° salário para servidores da ativa, aposentados e pensionistas. Vamos injetar algo em torno de R$ 290 milhões na economia. Vamos pagar 50% do 13º e esse dinheiro vai estar na conta dos servidores nos dias 5 e 6 de maio, nas vésperas do Dia das Mães e no mês do trabalhador”, ressaltou o governador.

Hoje, o Estado conta com 83.110 servidores ativos e 25.177 beneficiários aposentados e pensionistas. Os dados são da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) e da Fundação Amazonprev.

*Com assessoria