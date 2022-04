Wilson garante a Átila Lins, Belarmino e prefeitos o atendimento a demandas de Barreirinha e Anamã

Em audiência ocorrida no Palácio da Compensa, na última sexta-feira (8), o governador Wilson Lima (PSC) garantiu ao deputado federal Átila Lins (PSD) e ao deputado estadual Belarmino Lins (PP) o atendimento a importantes demandas referentes aos municípios de Barreirinha, no Baixo Amazonas, e Anamã, no Solimões.

Os parlamentares acompanharam, na audiência, os prefeitos Glênio Seixas (Barreirinha) e Chico do Belo (Anamã) a cujas reivindicações o governador assegurou toda a atenção do Estado. O sistema viário de Barreirinha, por exemplo, foi um dos destaques da pauta de assuntos encaminhados pelos prefeitos a Wilson com o apoio de Átila e Belarmino.

“Prontamente, o governador Wilson Lima garantiu atender as demandas pertinentes a Barreirinha”, disse Belão, que também elogiou, a exemplo de Átila, a sensibilidade do governador ao se comprometer com a resolução de problemas tocantes ao sistema de abastecimento de água de Anamã.

“A demanda, enfatizada pelo prefeito Chico do Belo, foi muito bem recebida por Wilson, que vai agora vai acionar a Cosama para a adoção das medidas cabíveis quanto a questão do abastecimento de água em Anamã”, disse Belarmino.

