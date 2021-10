Willian Bonner diz que pretende deixar o Jornal Nacional

Jornalista respondeu perguntas de seguidores no Instagram. IMAGEM: Reprodução

William Bonner respondeu algumas perguntas de seguidores no Instagram e revelou que pretender deixar a apresentação do Jornal Nacional, o principal telejornal do Brasil.

“Bom, daqui a dez anos, eu certamente vou ver de casa! Porque eu não pretendo estar com essa idade toda apresentando o JN. Eu vou estar com 67 anos! Gente, o tio tem que descansar também. Vamos devagar, né?”, afirmou o âncora.

Entre as perguntas recebidas por Bonner, uma pessoa quis saber como ele vê o jornal daqui há 10 anos. Ele aproveitou a oportunidade para falar sobre os planos de deixar o noticiário.

O jornalista apresenta o Jornal Nacional desde 2016. Antes, ele passou pelo Jornal Hoje, Jornal da Globo e pelo Fantástico.

Desde 2014, divide a bancada com Renata Vasconcellos. Ela também foi questionada sobre o telejornal pelas redes sociais. “Relevante, fundamental e levando jornalismo profissional a cada cidadão brasileiro”, afirmou a apresentadora.

Veja o vídeo abaixo: