Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciam fim de casamento

Whindersson Nunes e Luísa Sonza não estão mais juntos. Eles anunciaram o fim do casamento nesta quarta-feira (29) em texto publicado nas redes sociais.

“A gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita, tão perfeita a ponto de entendermos que existe um momento que é preciso parar pra não estragar o que foi realmente tão lindo. Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso ‘relacionamento’”, postaram Whindersson e Luísa.

O agora ex-casal disse que não há um motivo para o fim do romance, reforçou que a amizade e carinho entre eles permanece e pediu para que as pessoas não desistam do amor.

“A gente aprendeu muito, se ajudou muito e agora precisamos seguir nossos caminhos sozinhos. Não precisam tentar procurar um motivo maior, pois não existe. A gente sabe que a partir de agora vão inventar centenas de motivos diferentes, mas a única verdade é essa: a gente cresceu, mudou, evoluiu, e seguimos caminhos diferentes, pelo menos por agora.”

Whindersson e Luísa se casaram em fevereiro de 2018 em uma cerimônia luxuosa em São Miguel dos Milagres, Alagoas.

O anúncio pegou os fãs do agora ex-casal de surpresa que lamentaram o fim do casamento. “Caramba, não estávamos preparados”, comentou uma seguidora. “Que tristeza… um dos maiores casais”, postou outra.

