WhatsApp, Instagram e Facebook ficam fora do ar nesta sexta-feira

O WhatsApp parou de funcionar para diversos usuários nesta sexta-feira, 19. As rede sociais Instagram e Facebook também apresentaram problemas e reclamações. Todos os serviços pertencem ao grupo Facebook.

Diversas pessoas foram ao Twitter questionar se as plataformas estava conectada e havia mais de 230.000 menções ao app de mensagens.

O problema foi sentido por usuários de diversos países, o que aponta para uma falha global.

O site DownDetector, que agrega incidentes de usuários em serviços digitais, registrou um pico de reclamações sobre o mensageiro e apontou que havia falhas.

Uma queda do WhatsApp é um problema para diversos pequenos negócios, que dependem cada vez mais do serviço como ponto de venda e contato com consumidores. Grandes varejistas também apostam na ferramenta como forma de interação.