WhatsApp, Instagram e Facebook ficam fora de ar na tarde desta 2ª feira

Ao tentar acessar as mídias sociais, as páginas exibem mensagens de erro como estas.

O WhastApp, Facebook e Instagram apresentam instabilidade em seus sistemas no início da tarde desta segunda-feira (4). As 3 redes sociais estão com suas funções inoperantes e apresentam falhas de carregamento.

As plataformas pertencem ao Facebook, o que indica que os problemas técnicas estão ligados à matriz. Os sites das redes sociais não carrega nos computadores e não atualizam nos aplicativos para aparelhos móveis.

No Twitter, usuários também relataram as falhas nas plataformas.