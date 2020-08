Web show “Banzeiro Novo” será domingo, dia 2, e terá caráter solidário

Falta apenas um dia para a exibição da primeira edição do web show “Banzeiro Novo”, um projeto que tem a proposta de abrir espaço para que os novos talentos manauaras mostrem seus trabalhos, que acontece no próximo domingo, dia 2 de agosto. Além das performances de quatro representantes da nova geração da música amazonense, o evento terá também caráter solidário: durante as apresentações, será disponibilizado na tela um QR Code para arrecadação de recursos que serão revertidos em cestas básicas para profissionais da área cultural de nossa cidade.

“Essa é uma forma de tentarmos ajudar artistas e trabalhadores do setor cultural que ficaram sem renda, nesse período da pandemia, e sem ter como levar alimentos pra suas famílias”, explica a cantora e compositora Beatriz Procópio, uma das coordenadoras da iniciativa.

Além dela, também farão parte do web show o cantor e compositor Santaella, o trio Um Trevo e a cantora e compositora Duda Raposo. “Vai ser um final de tarde e começo de noite muito agradável. Vamos passar pra todos um pouco do nosso trabalho autoral. E quem prestigiar, ainda vai ter a oportunidade de ajudar a quem está precisando”, disse Santaella.

O web show Banzeiro Novo, será transmitido a partir das 17 horas, do domingo, 2 de agosto, pelo YouTube no canal do Santaella (https://www.youtube.com/c/SANTAELLAMATHEUS).

As apresentações acontecem diretamente do terraço do Boutique Hotel Casa Teatro, tendo como cenário de fundo, a praça São Sebastião e o Teatro Amazonas, no epicentro cultural da capital. O patrocínio master é do grupo Samel, com apoio cultural da SC Transportes Fluviais, Associação 3B da Amazônia, Manteiga Hey Natural, Casa do Eletricista e Victoriana Produções.

Os artistas

Confira as apresentações:

Um Trevo

Trio formado por Ana Beatriz (vocal), Matheus Câmara (percussão/bateria) e Caio Costa (guitarra/ violão e contrabaixo). Formado em 2019, tem repertório que explora diversos leques musicais, com influência de estilos do jazz e pop, somados a elementos da música regional amazônica.

Tem um EP lançado nas plataformas digitais, com três canções: “Povo”, “Soberania” e “Território”

Beatriz Procópio

Participante da edição de 2020 do reality musical The Four Brasil (Rede Record), começou a cantar profissionalmente apenas em 2019, apesar de compor desde criança e postar vídeos nas suas redes sociais desde a adolescência. Possui composições autorais que seguem a linha MPB, e sempre falam de experiências pessoais. Tem dois singles lançados nas plataformas digitais, ambos em 2020: “Luz” e “Mine”.

Santaella

Semifinalista da primeira edição do reality musical The Four Brasil (Rede Record), em 2019, tem dez anos de carreira e três composições próprias lançadas nas plataformas digitais: “Hemisfério Hostil” (2018), “Só Agora” (2019) e “Estado Natural’ (2019). A música “Só Agora” possui mais de 164 mil streamings. Está no processo de finalização de seu primeiro EP, que deve ser lançado em 2021.

Suas composições trazem um som groveado brasileiro, que une R&B, MPB, jazz e soul

Duda Raposo

Cantora e compositora, a mais nova do grupo, com 18 anos, começou sua carreira musical em 2019, após 5 anos publicando vídeos em suas redes sociais. Possui quatro singles nas plataformas digitais: Poesia Pra Ela #1 (2019), Poesia Pra Ela #2 (2020), Versão Brega Funk (2020) e Ana (2020).

É uma das vozes em ascensão no cenário amazonense e chama atenção com seu som intimista.