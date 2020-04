Como forma de conscientizar e divertir seu público, o cantor paraense Wanderley Andrade, 55 anos, regravou um de seus sucessos, “A Conquista”, porém em forma de alertar a população como se prevenir e manter o isolamento social no combate ao coronavírus.

Com a letra do compositor Gilmar Pretti, a paródia fala sobre alguns dos principais sintomas da doença e da importância do isolamento, destacando que “não é só um resfriado”.

*Com informa do PMS