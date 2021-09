Vulcão Cumbre Vieja sofre ruptura parcial e cria “rio da lava” nas Ilhas Canárias

Os comitês que estão acompanhando a erupção do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, emitiram alerta à população após ser registrado nesta sexta-feira, 24, um “aumento da atividade explosiva” do fenômeno natural. Segundo as autoridades, o aumento se deve a abertura de duas novas crateras, que se juntaram uma maior ainda, e contribuíram com a formação de um “rio de lava”.

“Estamos diante de um evento vulcânico do tipo fissura estrombólica com diferentes centros emissores, alguns dos quais são ativados e desativados e podem reativar, ou seja, uma erupção típica das Ilhas Canárias”, afirmou Miguel Ángel Morcuende, diretor técnico do Plano de Emergência Vulcânica das Canárias (Pevolca). Erupções vulcânicas estrombólicas são aquelas com grandes explosões, que também ejetam cinzas e pedras incandescentes.