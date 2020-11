“Vou trabalhar fortemente na prevenção e elevar a cobertura básica do SUS para 100%”, afirma Ricardo Nicolau ao Blog da Floresta

O terceiro candidato à prefeito de Manaus entrevistado pelo Blog da Floresta é o atual deputado estadual Ricardo Nicolau, que concorre pelo Partido Social Democrático (PSD). Unido ao vice, o médico George Lins (PP), Nicolau enfocou a saúde como principal bandeira, após ter pedido licença parlamentar para atuar num hospital de campanha contra a pandemia do coronavírus.

Diretor do Grupo Samel, uma das redes de saúde privada no estado, ele cumpre o atual quinto mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Sendo um dos fundadores locais do PSD, ele ingressou na rotina hospitalar aos 16 anos, ocupando um cargo administrativo no antigo Hospital e Pronto-Socorro dos Acidentados e, posteriormente, na Sociedade Pró-Saúde.

Eleito vereador pela primeira vez em 1996, sendo o segundo mais votado à época, dois anos depois foi eleito deputado estadual. No Parlamento, já foi o mais jovem presidente da Casa e hoje é líder da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Natural de Manaus, com 45 anos, é casado com a advogada Márcia Nicolau e pai de duas filhas. Confira a entrevista na íntegra a seguir:

Considerando seu histórico de gestor na área, como a iniciativa privada pode melhorar o acesso à saúde básica, competência do Município?

Ricardo Nicolau – Como prefeito, vou trabalhar fortemente na prevenção. Vamos elevar a cobertura básica para 100% das pessoas que precisam do SUS e criar os CAIS (Centro de Atenção Integral à Saúde), com ambulatório de especialidades e exames de imagens e laboratoriais num único lugar. Fora isso, fazer o primeiro Hospital Municipal voltado a cirurgias eletivas. O cidadão que não tem plano de saúde sabe das filas vergonhosas para cirurgias eletivas, que se leva meses e até anos para conseguir.

Haverá alguma parceria com a rede Samel? Quais serão as primeiras ações na saúde que o senhor pretende tomar nos 100 dias de gestão?

RN – Na nossa gestão, a Samel não terá contrato com a Prefeitura, uma vez que a Lei nº 8666/93 não permite. Nos primeiros 180 dias, vamos construir o Hospital Municipal para Cirurgias Eletivas. Vamos trabalhar também para dotar as UBSs de material para diagnóstico precoce da Covid e kit de medicamentos. Enfim, vamos colocar os serviços públicos da prefeitura para funcionar de verdade, da maneira como a população espera e merece.

Em meio ao aumento de casos, internações e mortes por Covid, como o senhor pretende lidar com a pandemia no ano que vem? Considera um isolamento mais rígido?

RN – Primeiro, já assumimos o compromisso público de oferecer a vacina para toda Manaus, quando ela estiver testada a aprovada. Nossa gestão planeja investir pesado no diagnóstico precoce e tratamento precoce na rede municipal de saúde. Prevenção será o lema. Outra ação prioritária será dotar a rede de kits de medicamentos para tratamento da Covid, além de dar condições às UBS para fazer exames, inclusive tomografia. No macro, nosso Plano de Gestão contempla a estruturação do setor de epidemiologia da Semsa para identificar as áreas da cidade com maior/menor incidência de casos e, assim, balizar as medidas da Prefeitura; infelizmente, não se pode confiar nos dados oficiais disponibilizados atualmente. Além disso, vamos reforçar o cumprimento de todos os protocolos sanitários em todas as áreas de atuação da prefeitura, como no retorno às aulas e no dia a dia dos servidores.

Qual o seu plano sobre mobilidade urbana e transporte coletivo, considerando o crescimento desordenado e a expansão da periferia em Manaus?

RN – O transporte coletivo em Manaus, hoje, é ruim, inseguro e não tem qualidade. É preciso ter pulso e coragem para enfrentar e fazer com que tenhamos um transporte de qualidade. Dentre nossas metas para o transporte coletivo estão a cobrança no cumprimento de contrato das empresas de transporte, a renovação da frota velha e ultrapassada de ônibus e a criação de um aplicativo para usuários do transporte coletivo. Manaus tem as mesmas empresas ao longo de 40 anos explorando o serviço de transporte coletivo na cidade e a prefeitura se tornou omissa no quesito de fiscalização. Iremos fiscalizar e cobrar melhorias. Aquelas empresas que não quiserem trabalhar e prestar um bom serviço à população irão sair e dar lugar para aquelas que queiram, de fato, prestar um serviço de qualidade. Temos convicção de que é preciso fazer com que o transporte coletivo melhore e, nesse sentido, estamos estudando todas as possibilidades que apresentem viabilidade econômica, que não gerem o aumento na tarifa do ônibus e que atendam às necessidades da população. Pretendemos implementar o Plano Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, no qual iremos propor e executar projetos para novos eixos viários, viadutos e passagens de nível para desafogar o trânsito em Manaus; reavaliar a viabilidade da Faixa Azul; revitalizar a malha viária de Manaus com asfalto que tenha garantia técnica de no mínimo cinco anos; e asfaltar as vias secundárias nos bairros. Além disso, iremos propor um estudo de alargamento das vias principais, construção de novos recuos e retornos; recuos para ônibus; ampliação de direitas livres, principalmente nas vias principais; implantação de sinais inteligentes para agilizar o trânsito, entre outros. Outro projeto importante é o Passe Livre Estudantil. Estamos buscando os bons projetos realizados no Brasil e no mundo. O que deu certo e pode ser adaptado para a nossa realidade, nós faremos. O projeto será nos mesmos moldes do realizado em Recife (PE) e vai oportunizar a estudantes da rede pública de ensino o acesso gratuito ao transporte coletivo. Não faremos projetos mirabolantes e, sim, mostrar ideias que deram certo e que já deveriam estar sendo aplicadas em Manaus. Nós temos coragem e sabemos como fazer.

Quais as ações prioritárias na educação?

RN – Muitas das escolas de Manaus estão hoje em prédios alugados. Nossa meta é construir complexos escolares que irão oferecer vagas da creche ao 9º ano do Ensino Fundamental no mesmo local. Além disso, também iremos construir creches considerando as prioridades e necessidades das zonas de Manaus. Mas também buscar parcerias com instituições para ampliar o número de vagas para as nossas crianças. Pretendemos combater a evasão escolar dos últimos anos. Uma medida importante neste sentido será a implantação do Passe Livre Estudantil para os estudantes de escolas públicas. Mas faremos muito mais que isso. Vamos elevar a qualidade do ensino básico a partir do fomento necessário para o desenvolvimento dos docentes e discentes. Iremos rever o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração; fazer o pagamento de 14º e 15º salários aos profissionais da educação mediante cumprimento de metas pré-definidas; e pagar bônus do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Aproveitaremos os espaços físicos das escolas municipais no período noturno para cursos de nível superior à distância e semipresenciais, além de técnicos e profissionalizantes. Iremos reavaliar o Programa Pedagógico; implementar aulas de reforço para os alunos da rede municipal de educação; criar programas de reforço para estudantes nos horários intermediários; criar a “Biblioteca Digital” e mecanismos modernos na rede municipal de educação. Também vamos garantir o fardamento e o kit escolar para todos os alunos, além de facilitar o acesso a escolas da Zona Rural, dentre outras medidas que serão adotadas para ampliar e melhorar a rede municipal de ensino.

Quais os principais pontos no plano para os jovens, esporte e lazer em Manaus?

RN – As nossas propostas voltadas a juventude, esporte e lazer visam promover oportunidades da prática de esportes distintos, bem como a incorporação de novos hábitos mais saudáveis que promovam melhorias imediatas na qualidade de vida do cidadão manauara, em especial da juventude de Manaus. Dentre as nossas principais ações estão ao implementação do Plano Municipal de Juventude, Esporte e Lazer; recriação da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer; implementação do “Projeto Academia Social”, que visa ampliar o acesso da população de baixa renda a academias particulares credenciadas; implementação do “Projeto Professor de Rua”, para que professores de Educação Física orientem os usuários de academias ao ar livre; implementação do “Projeto Drogas Zero” em parceria com a Saúde e Educação; implementação do “Projeto de Combate ao Sedentarismo e Obesidade”, com foco nas Escolas Municipais. Além disso, pretendemos implementar o “Projeto Escola de Portas Abertas”, que fará a abertura dos complexos esportivos no período noturno, para a prática esportiva; construir duas academias ao ar livre em cada zona da cidade; credenciar academias de diversas modalidades esportivas que já executam projetos sociais; credenciar os grupos de ciclistas, bem como incentivar a adesão da atividade. Pretendemos, também, reformar e reaver o controle de todas as quadras, campos e complexos esportivos da Prefeitura, organizando horários e tornando aberto ao público; incentivar a prática de atividades esportivas como forma de prevenção contra doenças como diabetes, AVC e hipertensão; regulamentar o funcionamento de quadras das escolas, bem como os campos comunitários com planejamento, controle e segurança. A nossa prioridade para o esporte é dar oportunidade ao atleta de Manaus, a todos eles, desde aquele que está no bairro ao atleta de alto rendimento. Vamos recriar a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, que foi extinta pelo atual prefeito. Os bons projetos precisam ser incentivados e receber a mão amiga da prefeitura. Tem muita gente abnegada, tirando dinheiro do próprio bolso para ajudar a tirar os nossos jovens do caminho das drogas e do desemprego. Vamos ajudar essas pessoas a dar um novo futuro à juventude manauara.

O senhor pensa em algum estímulo para a categoria dos artistas, muito prejudicada na pandemia?

RN – A cultura foi uma das atividades mais prejudicadas pela pandemia. Caberá ao município fazer um plano para reestruturar os eventos culturais. Poder descentralizar a Cultura, levar entretenimento, lazer para toda a cidade de Manaus. Nós precisamos resgatar a nossa cultura e dar mais oportunidade aos nossos artistas, porque além de emprego e renda, o setor artístico gera lazer. Dentre as nossas propostas estão as implementações do Plano Municipal de Cultura e Turismo e do Projeto Visite Manaus. A elaboração de novos editais aliados ao Plano Nacional de Cultura da Funarte e por meio de consultas públicas; a desburocratização e ampliação do acesso aos recursos provenientes da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Pretendemos criar um calendário de grandes eventos; contribuir para a profissionalização de artistas; dar apoio institucional aos Festivais Juninos, Carnaval, Boi Manaus, Festival Passo a Paço, Réveillon, Natal em Manaus, entre outros; promover eventos culturais e o trabalho de artistas locais em escolas, praças e locais públicos de lazer, além de valorizar a cultura e culinária amazonense.

Como o senhor pensa em retomar a atividade turística? Inclusive, isso perpassa por quais melhorias na infraestrutura da cidade?

RN – Uma das ações será a criação da Rede de Turismo de Manaus, que vai incentivar pacotes turísticos especiais com roteiros gastronômicos, além de um calendário anual com eventos diversos. Manaus tem um potencial turístico sem igual, mas que precisa de um bom planejamento e estratégia para ser bem aproveitado. O nosso turismo precisa se tornar uma matriz econômica capaz de gerar emprego e renda. Vamos colocar em prática o nosso Plano Municipal de Cultura e Turismo, reativar o Fundo de Turismo e criar roteiros gastronômicos, dentro de um calendário anual com eventos diversos, aproveitando as potencialidades amazônicas e incentivando o turismo verde. Vamos criar também o programa ‘Visite Manaus’, que pretende fortalecer toda a cadeia do turismo e consolidar a cidade como destino turístico. Com este programa, vamos fazer com que toda a cadeia de hotéis, restaurantes, transporte de passageiros e pontos turísticos cresçam verdadeiramente para gerar desenvolvimento, atraindo turistas de dentro e de fora do país para conhecer a grande metrópole da Amazônia brasileira. Uma área que deve receber atenção especial do candidato é a Ponta das Lajes, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. Na gestão do hoje deputado estadual, Serafim Correa, o arquiteto Oscar Niemeyer chegou a elaborar um projeto chamado Memorial do Encontro das Águas, totalmente abandonado pelas gestões seguintes de Amazonino Mendes e Arthur Virgílio Neto. A ideia era construir um mirante de 45 metros de altura, com uma vista privilegiada para o Encontro das Águas. Para isso, a prefeitura precisa melhorar a infraestrutura do acesso ao local e parceria com a iniciativa privada para trazer atrativos como uma praça de alimentação ou um grande restaurante. Vamos estudar a melhor maneira de conseguirmos tirar do papel e colocar em prática um projeto que pode mudar a história do turismo em Manaus.

Quais ações na agenda ambiental de Manaus o senhor pretende adotar?

RN – Em Manaus, mais da metade dos domicílios estão em aglomerados, invasões e palafitas. Oitenta e oito porcento não têm acesso ao saneamento e 27% não possui água potável em casa. Vamos garantir que, ao final de quatro anos, 40% dos domicílios tenham rede de esgoto. E deixar pronto um Plano de Metas para que, a médio prazo, o saneamento chegue a quem mais precise. Será uma política para as próximas gerações. Dentre as nossas principais ações está a implementação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Também pretendemos criar o “Projeto Recicla Mais”, voltado aos resíduos sólidos; implementar o “Projeto Igarapés Limpos”; fortalecer e estimular a cadeia mercadológica de resíduos sólidos; e criar uma política municipal de sustentabilidade. Além disso, vamos ampliar e aprimorar a rede de esgoto e tratamento, firmando parceria com a concessionária Águas de Manaus; retirar os despejos de materiais (lixos) nos igarapés e esgotos, para revitalização, vislumbrando parcerias internacionais nesse sentido; estudar novo local para construção de um Aterro Sanitário; e transformar o Lixão em Aterro Controlado. Nosso planejamento também prevê a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético; estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável; incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

Espaço livre para falar com o eleitor

RN – Quero passar uma mensagem aos servidores públicos. Eu já firmei um compromisso em cartório e quero confirmar mais um compromisso público. Quem cumpre com seu papel não será prejudicado, nossa gestão será técnica e vai valorizar quem trabalha de verdade. Aqueles que trabalham e quiserem continuar, terão o nosso respeito e o nosso carinho. É um ano eleitoral, sei que a pressão não é fácil. Mas é justamente contra esta velha política é que estamos lutando. A eleição é livre e o voto é secreto. A perseguição irá acabar, seja contra os comissionados, efetivos ou RDA. Reflita muito antes de votar. Se permita conhecer o nosso projeto. Temos propostas e ações claras, que você sabe que a prefeitura pode fazer. Tenho história para apresentar também.

Quando fui presidente da Assembleia, realizamos o primeiro concurso público em 26 anos. Como prefeito, faremos mais. A prioridade será os concursos para a Semsa, Semed e Guarda Municipal. No momento em que Manaus mais precisou, não pensei duas vezes em arriscar a minha vida e a vida da minha família para ajudar no combate ao coronavírus. A prefeitura pode, sim, fazer muito mais do que tem feito.