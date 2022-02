Visa Manaus segue com operação ‘Mercado Seguro’ neste fim de semana

A operação “Mercado Seguro”, da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus), visitou, neste sábado, 19/2, cinco supermercados nas avenidas Autaz Mirim e Cosme Ferreira, na zona Leste da cidade. O objetivo foi levar orientações sanitárias a consumidores e trabalhadores desses estabelecimentos.

A operação é uma iniciativa de viés preventivo, durante a qual os fiscais verificam as instalações físicas e as condições de armazenamento e manipulação dos produtos à venda, principalmente os perecíveis, como carnes, peixes, frios, hortifrúti e pães. Nos casos de irregularidades, a equipe da Visa Manaus faz orientações aos funcionários e gestores dos estabelecimentos, para que realizem as adequações necessárias e evitem penalidades em novas inspeções. Se o problema for a oferta de alimentos mal-acondicionados ou em condição imprópria para o consumo, eles são apreendidos e descartados nos próprios estabelecimentos.

O gerente geral do supermercado Assaí da avenida Autaz Mirim, Wellington Rigaud, que acompanhou a visita da Visa Manaus ao estabelecimento, se disse positivamente surpreso com a ideia de o órgão vir para orientar e esclarecer sobre os processos de trabalho, ao invés de fiscalizar apenas em caráter punitivo. “É uma iniciativa que só vem para ajudar, sinalizando os pontos em que podemos melhorar e ratificando o esforço para oferecer um serviço de qualidade, principalmente no aspecto da segurança sanitária”, afirmou.

O público também é contemplado na ação. Os fiscais conversam com os consumidores nos supermercados, para ouvir sugestões, reclamações e conhecer mais sobre as práticas de atendimento dos estabelecimentos, além de entregar uma cartilha educativa com orientações sanitárias para o dia a dia. O agente penitenciário Jaime Guedes Pacó, 50 anos, levou algumas demandas à equipe da Visa Manaus, e aproveitou para elogiar a operação. “Além de ajudar o cliente a comprar produtos de boa qualidade, ela também vai pôr em alerta as empresas que não estiverem em conformidade com as normas sanitárias”, avaliou.

A comerciante Maria Socorro Souza Lima, 46, por sua vez, observou que a “Mercado Seguro” tem um resultado preventivo importante para a população. “Alimento é uma coisa que vai para o nosso corpo, e é fundamental que a gente tenha órgãos ‘marcando em cima’ para ver se o que está sendo oferecido é de qualidade, e não vai colocar nossa saúde em risco. Por isso que essa é uma ação tão importante”, concluiu.

A “Mercado Seguro” teve início no último fim de semana, nos dias 12 e 13 de fevereiro, com dez estabelecimentos percorridos. Nesta semana, a operação começou na sexta-feira, 18/2, e prossegue até este domingo, 20/2, sendo retomada nos próximos fins de semana. Com cinco estabelecimentos visitados em cada dia de ação, temos até agora vinte supermercados contemplados. Nos cinco locais percorridos hoje, não tiveram alimentos que demandassem apreensão e descarte.

A população de Manaus pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail [email protected]