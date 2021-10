Visa Manaus apresenta ações sanitárias para o jogo Brasil e Uruguai

A Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus), apresentou, nesta quarta-feira, 13/10, as ações que serão executadas para garantir a segurança sanitária e o bem-estar do público durante a partida entre Brasil e Uruguai, que será realizada nesta quinta, 14, às 21h, na Arena da Amazônia, como parte das eliminatórias para a Copa do Mundo de Futebol Fifa Catar 2022.

Em reunião com representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), das secretarias de saúde municipal (Semsa) e estadual (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), a equipe da Visa Manaus explicou as ações preventivas que já foram realizadas antes da partida – inspeções sanitárias na estrutura física e logística da Arena, nas ambulâncias e equipamentos de saúde disponibilizados para o evento, nos serviços de bufê que foram contratados para servir as delegações e nos pontos de venda de comida e bebidas no estádio –, bem como a mobilização programada para o dia do evento, com fiscais da Visa Manaus presentes ao jogo, para assegurar o cumprimento dos padrões de segurança sanitária exigidos para a ocasião.

Participaram da reunião, o diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley, a gerente de Vigilância de Serviços, Alessandra Fonseca, e o de Vigilância de Produtos, Ricardo Celestino.

Para o diretor da Visa Manaus, a apresentação, com a discussão e ajuste final de ações sanitárias para o jogo, teve resultados muito positivos. “Este é um evento extremamente importante para a cidade de Manaus, e que demanda o máximo de nossos esforços enquanto poder público. Queremos que a população possa desfrutar do primeiro jogo da seleção brasileira com presença de público desde a pandemia com o maior conforto, a maior segurança e a maior tranquilidade possível, e a Visa Manaus cumprirá seu papel nesse processo, como nos determinou o prefeito David Almeida”, afirmou.

Trabalho preventivo

Nos preparativos para o jogo, desde o mês de setembro, a vigilância sanitária municipal vem mobilizando servidores de três gerências para a verificação dos protocolos sanitários dentro da Arena da Amazônia, realizando um trabalho preventivo, com o intuito de garantir a saúde e o bem-estar de atletas, comitivas, trabalhadores e do público em geral.

À Gerência de Vigilância de Produtos (GVPRO) caberá a realização de inspeções nos locais de venda de alimentos e bebidas dentro da Arena da Amazônia, para verificar o cumprimento dos padrões de higiene, armazenamento e manuseio dos produtos que serão ofertados ao público.

As inspeções nas ambulâncias e demais equipamentos e instalações de saúde disponibilizados na Arena para o evento, padrões de qualidade, higiene e quantitativos dos itens necessários à oferta plena dos serviços de saúde serão verificados pelos fiscais da Gerência de Vigilância de Serviços (GVSER).

E a Gerência de Engenharia Sanitária (GENGS) ficará responsável pela verificação do atendimento dos protocolos sanitários na estrutura da arena, como as condições dos banheiros, da rede elétrica, das saídas de emergência, se há dispensadores de álcool em gel, entre outros elementos.