Vila Amazônia ganha novo porto

Construído pelo Governo Federal, através do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e AHIMOC (Administração Hidroviária da Amazônia Ocidental), em parceria com a Prefeitura de Parintins, o novo porto de Vila Amazônia foi entregue neste sábado, 11 de abril. A localidade fica distante 5 km da sede de Parintins.

O novo terminal hidroviário da Vila é composto com estrutura flutuante para atracação de embarcações, embarque e desembarque de passageiros, além de área administrativa, área de convivência, fábrica de gelo, armazém e estacionamento.

De acordo com o prefeito de Parintins, Bi Garcia, a inauguração do porto é a realização de um sonho de décadas na localidade. “A população de Vila Amazônia estava ansiosa por esse momento. Com o novo porto, moradores de 46 localidades da gleba serão beneficiados com uma moderna estrutura, construída para facilitar o escoamento da produção”, enaltece o prefeito.

Tony Medeiro, vice-prefeito de Parintins, exalta que o porto é uma luta antiga do prefeito Bi Garcia em prol à Vila Amazônia. “Graças a Deus podemos comemorar e celebrar a entrega desse porto. Através desse porto, podemos vislumbrar novas alternativas econômicas para a região da Vila Amazônia”, ressalta.

Após a inauguração, o Governo Federal repassará a administração do porto da Vila Amazônia para a Prefeitura de Prefeitura de Parintins.