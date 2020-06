Videoconferência do Progressistas destaca força da mulher nas eleições de 2020

Em sua terceira rodada de videoconferências com seus filiados sobre as eleições deste ano, o Progressistas (antigo PP) ressaltou a participação da mulher no processo eleitoral de 2020. Durante duas horas, o presidente estadual da sigla, deputado federal Átila Lins, e o secretário-geral, deputado Belarmino Lins, debateram temas como o sistema de cotas para mulheres, Fundo Partidário e o uso do tempo de rádio e TV como uma ferramenta estratégica na busca de votos numa campanha que deverá ser marcada por comícios e reuniões virtuais devido a pandemia da Covid-19.

A videoconferência desta sexta-feira (26), que teve mais uma vez a presença do novo presidente do Diretório Municipal de Manaus, médico George Lins, reuniu líderes políticos de 20 municípios situados nas calhas dos rios Juruá e Purus, quais sejam: Juruá, Carauari, Itamarati, Eirunepé, Envira, Ipixuna e Guajará (Calha do Juruá), e Beruri, Canutama, Lábrea, Tapauá, Pauini e Boca do Acre (Calha do Purus). Abrindo o evento, Átila Lins prestou informações sobre o clima de indefinição no Congresso Nacional com relação a PEC que adia as eleições para novembro.

Segundo Átila, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (RJ), reconhece que a Casa está dividida quanto a matéria. “O nosso PP, com uma bancada de 41 parlamentares, fechou questão contra o adiamento, defendendo o cumprimento do calendário eleitoral que prevê o pleito em 4 de outubro”, disse Átila. Defensor da transferência das eleições para 2022 como “última alternativa”, ele explicou, na videoconferência, que o adiamento da batalha de votos para novembro deste ano complicará o processo em vez de ajudar.

“Acreditamos que as restrições concernentes a pandemia persistirão até novembro, pelo que os cuidados que seríamos obrigados a adotar caso o primeiro turno se mantenha em 4 de outubro serão os mesmos se tudo for transferido para novembro, quando não se prevê que não deixaremos de usar máscaras e tampouco que realizaremos comícios e reuniões sem a obediência ao distanciamento social”, detalhou Átila.

Importância da mulher

Na videoconferência desta sexta, Átila, Belarmino Lins e George Lins destacaram a importância da participação feminina nas eleições de 2020 entre os progressistas. Ressaltaram a lei federal que determina um porcentual mínimo de candidaturas de mulheres, ao mesmo tempo em que o Tribunal Superior Eleitoral obriga os partidos a não somente lançar candidatas, mas investir dinheiro em suas campanhas. Eles citaram a lei 9.504/1997, alterada em 2009, segundo a qual “cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo”.

No caso do PP, o presidente Átila Lins assegura que as mulheres, assim como os candidatos homens, terão sua fatia legal do Fundo Partidário, como já divulgou a Comissão Executiva Nacional do Progressistas. “Falta só ser definido o teto sobre a quantidade exata de recursos destinados às candidatas femininas”, informou.

Palanque eletrônico

O evento virtual do PP também debateu a questão da propaganda eleitoral no rádio e na TV na capital quanto no interior. Numa batalha atípica como a atual os progressistas consideram vital o uso dos recursos de propaganda nas emissoras de rádio como nas redes de televisão, além das redes sociais (Instagram, Facebook, Whatsapp, etc). “Vamos explorar o máximo esses recursos, inclusive porque sabemos que em inúmeros municípios há uma boa quantidade de emissoras radiofônicas que teremos que saber usar visando o objetivo final que é o sucesso nas urnas”, salientou Átila.

De acordo com Belarmino Lins, as videoconferências realizadas pelos progressistas estão servindo para fortalecer ainda mais os laços com as bases partidárias, dando mais força e confiança à legenda para a batalha de outubro ou novembro. “O PP terá candidatos próprios em muitos municípios, da mesma forma como vai compor com vices para chapas encabeçadas por partidos com os quais temos afinidades”, assinalou. Antes do fim da videoconferência, Belarmino registrou o aniversário do governador Wilson Lima, transcorrido neste dia 26 de junho: “Um bom governador e um bom amigo cuja data maior achamos justo registrar”, destacou.

Além de Átila, Belarmino e George Lins, participaram da videoconferência desta sexta líderes progressistas como Alexson (Beruri), Rarisson Maciel Alves (Juruá), Orcivan Litaiff e Mário Litaiff (Alvarães), Davi Farias (Ipixuna) e José Maria (Carauari), dentre outros.