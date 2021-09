VÍDEO: Zé Trovão manda recado ao STF e desafia ministro Moraes a prendê-lo

Advogado do apoiador de Jair Bolsonaro confirmou que seu cliente não se entregará antes das manifestações de 7 de setembro. IMAGEM: Reprodução

O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão, gravou um vídeo na tarde de sábado (04) provocando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em que “convida” o magistrado a prendê-lo na Avenida Paulista durante a manifestação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) marcada para a próxima terça-feira (07).

“Eu vou te fazer um convite Alexandre de Moraes. Que tal você mesmo vir à Paulista no dia 7 de setembro e me prender? Estarei lá a sua disposição”, disse Zé Trovão em vídeo publicado neste sábado.

Suspeito de articular um ato antidemocrático no próximo dia 7 de setembro, o caminhoneiro era procurado pela Polícia Federal após a Procuradoria-Geral da República pedir sua prisão.

“A PF até o momento não cumpriu o mandado emitido contra a minha pessoa, porque ordem ilegal não se cumpre”, afirmou o caminhoneiro.

Zé trovão desafia Alexandre de Moraes. pic.twitter.com/w8dwMch4f7 — Rogers ✝️👨‍👩‍👧‍👦 🇧🇷♥️🇧🇷🗽 (@Rogers_Brasil) September 4, 2021

A medida foi autorizada pelo ministro do STF. Zé Trovão já havia sido alvo de busca e apreensão deflagrada no mês passado sob suspeita de ser um dos organizadores do ato antidemocrático.

O caminhoneiro ainda disse que, caso Alexandre de Moraes queira, “poderá fazer o uso da palavra” se for à manifestação da Avenida Paulista prendê-lo.

Apesar de terem sido proibidos de usar as redes sociais, Zé Trovão e o blogueiro Wellington Macedo participaram de uma transmissão de vídeo feita pelo blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Como mostrou o Globo , no vídeo, Zé Trovão continuou incitando a realização de atos contra o Supremo. Por serem investigados no inquérito, eles estavam proibidos de manter contato.

Mesmo com a voz de prisão emitida contra ele, o caminhoneiro ainda participou de uma transmissão ao vivo na noite desta sexta-feira ao lado da pastora Jane Silva e de Renato Gomes. Na live, Zé Trovão disse que “no dia 7 de setembro o Brasil vai parar”. (AGÊNCIA O GLOBO)