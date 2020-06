Vídeo: Valentão bate em mulheres após levar ‘fora’

Um ato de covardia foi flagrado por câmeras de vigilância na noite deste domingo (21), em que um homem agride duas mulheres e um travesti. O fato aconteceu em um estabelecimento localizado na avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, o agressor, que ainda não teve a identificação revelada, teria feito uma investida em uma das moças, mas teria levado um ‘fora’. Insatisfeito, o homem sai do carro e dá início às agressões, enquanto colegas do agressor, apenas assistem, sem esboçar nenhuma reação de defesa das vítimas.

Até o momento desta postagem, não foi informado, se as vítimas registraram o crime em alguma delegacia.

POLÍCIA IDENTIFICA AGRESSOR

Esse é Lucas de Almeida Miranda, vulgo Gordinho. Ele foi reconhecido como o agressor de mulheres, na noite de domingo, na rua Curaçao, em Manaus.



Gordinho, que já foi preso por tráfico de drogas, está sendo procurado acusado de agredir um travesti e suas duas amigas.



Qualquer informação que você tenha sobre o paradeiro de Gordinho, ligue para a Polícia Militar 190 ou Disque Denúncia 181.

*Matéria atualizada às 19h50

Por MANAUS ALERTA