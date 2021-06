VÍDEO: Suposto “lobisomem” é morto em localidade rural do Piauí

No Piauí, um vídeo que circulou nas redes sociais na terça (8) e quarta-feira (9) mostra um animal desconhecido abatido no chão. De acordo com comentários atribuídos à filmagem, o “lobisomem” teria sido morto por moradores da zona rural de Picos. Gameleira dos Rodrigues e Angico Branco foram as localidades atribuídas a presença do animal.

Contudo, a informação não foi confirmada. Há quem diga que o caso está sendo ocultado por moradores a fim de evitar punição pelo uso da arma que matou o animal.

Esta não seria a primeira vez que relatam a presença de um “lobisomem” naquela região. Moradores afirmam já ter visto um animal parecido na estrada que dá acesso à região principalmente à noite.

O suposto “lobisomem” e as redes sociais

A suposta aparição do “lobisomem” movimentou grupos de Whatsapp da região causando espanto e dúvidas a respeito da veracidade do fato. Muitos afirmam veemente que o fato é realmente verídico e transmitem o caso através das redes sociais.

Confira o vídeo:

“Foi ali perto da Gameleira, disse que ta cheio de gente lá olhando, tem gente dos Torrões, de todo lado lá olhando. Está numa baixa. Disseram que os cachorros acuaram e uns homens saíram armados foram olhar o que é e meteram fogo pra cima”, diz uma mulher em mensagem de áudio.

Mataram lá pros lados do Angico Branco agora de noite esse bicho numa baixa lá, disse que ta cheio de gente lá olhando esse bicho. Tão achando que é um lobisomem”, diz outra pessoa.

“Será que isso é verdade minha gente? Que lá pro lado de nós tinha uma coisa dessa? Isso ai come gente, pelo amor de Deus!”.

“Só acredito vendo e não quero ver”.

“Disseram que foi umas onze e meia da noite que mataram esse lobisomem. Ta parecendo cena de filme”.

Fake News?

Em tempos onde a tecnologia proporciona infinitos recursos e possibilidades de transformar algo em “plena realidade”, casos como esse estão cada vez mais comuns no nosso cotidiano. A morte do “lobisomem” não foi confirmada, apenas um grande numero de compartilhamentos e comentários de medo e pavor a essa história. (GRANDE PICOS)