Vídeo: Senador Cid Gomes é baleado durante protesto de policiais no Ceará

O senador Cid Gomes (PDT) foi baleado por uma arma de fogo ao tentar impedir um protesto de agentes de segurança em Sobral, no Ceará. Inicialmente, acreditou-se que o disparo teria sido feito por arma de borracha, mas a assessoria do parlamentar informou, através de suas redes sociais, que o disparo foi feito por arma de fogo.

De acordo com a publicação, o senador passa por estabilização no Hospital do Coração de Sobral e será transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Não há maiores informações sobre seu estado de saúde.

Seu irmão, o ex-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, confirmou os disparos. De acordo com o ex-ministro, as balas não atingiram órgãos vitais e Cid não corre risco de vida.

Desde o final do ano passado, policiais militares do Ceará reivindicam um aumento salarial de 35%. O governador do Estado, Camilo Santana (PT), já havia acordado um aumento de 4,8%, de forma fracionada, mas o anúncio não agradou a categoria, que segue realizando atos e protestos. Por lei, policiais militares são proibidos de fazer greve.