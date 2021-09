Vídeo registra raio caindo durante transmissão jornalística na Ponta Negra

Minutos antes de cair um temporal em Manaus, na manhã deste sábado (18), o jornalista Clayton Pascarelli estava na Ponta Negra fazendo uma matéria e se preparando para entrar ao vivo quando um raio caiu atrás dele e sua equipe.

No vídeo, publicado no perfil do jornalista, é possível ver o momento em que o raio cai na praia, logo atrás da equipe.

Clayton contou nos seus stories do Instagram que o tempo já estava fechado e alguns “clarões” estavam aparecendo quando chegou com sua equipe no local, por isso o motorista decidiu fazer imagens de apoio enquanto se preparavam para entrar ao vivo no programa “Fala Brasil” e falar sobre o tempo da capital.

No momento em que se concentrava aguardando o link, o jornalista estava de costas quando o raio caiu e foi capturado pelas imagens.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clayton Pascarelli (@claytonpascarelli)



(Portal Manaus Alerta)