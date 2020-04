Vídeo registra agressão de empresário contra morador de rua

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o empresário, Adonias Correia Santana, um madeireiro de Tabaporã (MT), conhecido como “Tiririca”, 43 anos, agredindo um morador de rua com um tapa no rosto, no bairro Jardim Botânico, na cidade de Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá).

Na gravação, o agressor finge que ia entregar uma nota de R$ 5 e ataca a vítima. O homem deverá responder pelo crime de lesão corporal. Ele já acumula 22 processos.

O fato aconteceu na última segunda-feira (6), mas a gravação foi compartilhada nas redes apenas nessa quinta-feira (9). Nas imagens, é possível ver o momento em que Adonias e o empresário Hildebrando José Pais dos Santos se aproximam da vítima em um veículo não identificado. Em seguida, Adonias questiona o pedinte: “Está com fome”.

Logo depois, Hildebrando, que dirige o carro, pede para Adonias dar uma nota de R$ 20 ao morador de rua. O agressor entrega a cédula e pergunta à vítima se a situação está complicada devido o isolamento social na cidade para evitar a proliferação da Covid-19, o coronavírus.

A vítima responde que “sim” e na sequência, Hildebrando pede para que Adonias entregue mais uma nota de R$ 5. Com o dinheiro na mão, o agressor pede para que o morador de rua se aproxime.

A vítima atende ao pedido e quando se aproxima da porta do carro, Adonias desfere um tapa no rosto da vítima e diz: “Vai trabalhar, filho da p… Quer mais um (tapa), quer mais um (tapa)? Vagabundo…”, esbravejou o agressor.

Após a agressão, o vídeo foi compartilhado pelos próprios agressores. A gravação chegou a ser compartilhada em diversos estados do país.

Diante da repercussão do caso, a Polícia Civil de Sinop tenta localizar o agressor. Assim que encontrado Adonias deverá prestar depoimento e responder pelo crime de lesão corporal.