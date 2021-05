Vídeo: Polícia prende homem por tirar fotos debaixo de vestido de mulher

Acusado de importunação sexual tem 59 anos é servidor aposentado do Senado e teria registrado as imagens em supermercado de Vicente Pires. IMAGEM: Reprodução

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante um homem de 59 anos por suspeita de importunação sexual no sábado (29). Com um celular, o acusado teria tirado fotos de uma mulher por debaixo do vestido em um supermercado em Vicente Pires.

Enquanto a vítima caminhava pelos corredores do estabelecimento em busca de produtos, o homem se abaixa e coloca o celular sob a saia da mulher. Outra cliente flagrou a cena e fez o alerta. O episódio foi filmado por câmeras de segurança do local.

As imagens mostram o homem seguindo a vítima. A vítima buscou socorro para o serviço de vigilância do supermercado. Os seguranças abordaram o homem e solicitaram acesso ao celular. Ele não aceitou o pedido. A PMDF foi chamada até o local e deteve o acusado.

Segundo a PMDF, o acusado, vítima e testemunhas foram levados para a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga). O homem negou ter feito fotos da mulher por debaixo do vestido. Teria se abaixado para pegar um produto e nada mais. Após a mulher prestar queixa, o homem foi então autuado por importunação sexual. (METRÓPOLES)