Vídeo: PM derruba mulher com criança no colo e a imobiliza com o joelho em MG

Policiais Militares de Itabira, interior de Minas Gerais, foram flagrados abordando uma mulher de forma violenta no centro da cidade. Apesar de segurar um bebê no colo e aparentemente estar com outra criança, ela foi derrubada e imobilizada por um dos agentes, que colocou o joelho em seu pescoço.

O menino tentou defender a mulher, mas foi afastado pelo segundo policial. Testemunhas que passavam pelo local também tentaram intervir, sem sucesso. Uma delas conseguiu pegar o bebê para que ele não se machucasse quando a mulher já estava imobilizada.

A vítima da abordagem não foi identificada. Os policiais a algemaram e levaram para uma viatura. Nas redes sociais, algumas pessoas compararam o caso com o de George Floyd, sufocado por um policial durante uma abordagem e morreu.

Não sei oq a garota estava fazendo mas olha a situação 💔

Itabira sendo Itabira pic.twitter.com/ie4m75VCap — Sophia Rodrigues (@reclameskaths) November 5, 2021

Marco Antônio Lage (PSB), prefeito de Itabira, se pronunciou pelo Twitter. “Com a responsabilidade de prefeito, manifesto minha repulsa diante das imagens de uma abordagem policial ocorrida no início da noite em Itabira”, escreveu.

“As lamentáveis cenas precisam ser apuradas com rapidez e rigor. Este não é o procedimento padrão das nossas escolas militares e do Comando Geral da Corporação”, continuou. “Especialmente se tratando de ocorrências envolvendo mulheres e crianças”.

Em nota, a PM de Minas Gerais afirmou que prendeu um casal na noite de ontem (5) por porte ilegal de arma de fogo e munições, e que “para impedir a apreensão da arma de fogo que estava consigo, a mulher se agarrou a uma criança, usando-a como escudo humano e se recusando a largá-la”.

A corporação afirma que ela foi imobilizada numa queda controlada. Durante a abordagem, foram apreendidas quatro munições .32 com o homem, e uma touca “ninja”. (iG)