Vídeo: passageiros espancam ladrão de ônibus no T1

Nem mesmo durante a quarentena os usuários do transporte coletivo estão livres da ação de criminosos. Porém, na noite desta sexta-feira (8), um suspeito de assalto a ônibus não teve sorte e acabou sendo espancado por passageiros dentro do Terminal de Integração 1 (T1), localizado na avenida Constantino Nery, Centro, Zona Sul de Manaus.

A revolta da população foi registrada em vídeo e divulgada nas redes sociais. Na gravação o suspeito é agredido por, pelo menos, cinco homens. Ao redor algumas pessoas assistem a cena de violência, enquanto outras pedem socorro.

“Vão matar o cara que tava no ‘busão’ tentando roubar”, diz o homem que fez a gravação. Ele ainda mostra que uma mulher está desmaiada dentro do coletivo após, possivelmente, ser vítima do suspeito.