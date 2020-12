Vídeo: Ônibus desgovernado deixa oito pessoas feridas, na Torquato

Um ônibus colidiu com um barranco na manhã desta terça-feira (01), na avenida Torquato Tapajós, sentido centro-bairro, próximo ao condomínio River Park, na zona norte de Manaus. Oitos pessoas ficaram feridas. De acordo com o tenente Ronaldo Azevedo, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acidente aconteceu por volta das 6h30, quando a barra de direção do ônibus quebrou.

“A motorista então perdeu o controle do ônibus, que acabou colidindo com o barranco. Oito pessoas ficaram feridas, sendo duas com suspeita de fratura. Todas foram socorridas e levadas para uma unidade hospitalar” explicou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam as vítimas do acidente e as levaram para a o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, que fica na zona Norte de Manaus. Nenhuma, corre risco de morte.

Os policiais da 18ª Cicom fizeram o isolamento do local, onde o Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) fez a perícia para averiguar as causas do acidente. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), estão no local para dar mais fluidez ao trânsito, que ficou lento na região por conta do acidente.

