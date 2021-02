Vídeo: Nunes Filho recebe homenagem durante internação por Covid-19

O cantor Nunes Filho recebeu uma homenagem de um profissional da saúde no hospital onde está internado com suspeita de Covid-19. A homenagem foi registrada em um vídeo e ganhou a internet nesta sábado(06).

Nunes filho foi internado na tarde da última quinta-feira (4) em um hospital particular de Manaus com suspeita de Covid-19. Segundo a família, ele passou mal em casa e teve que ser hospitalizado com sintomas respiratórios semelhantes ao da Covid-19. Apesar de suspeitas, até a manhã deste sábado, o caso ainda não ainda não havia sido confirmado para a doença.

Um vídeo foi registrado no momento da homenagem e mostra um profissional de saúde tocando violão e cantando uma música para o ‘Príncipe do Brega’, que está sentado na cama do seu leito e também registra a homenagem oferecida a ele.

