VÍDEO: Mulher usa bengala para escapar de ataque de leopardo

Uma mulher foi atacada por um leopardo nos arredores da floresta urbana de Aarey Colony, na Índia. No entanto, ela deu um jeito de se desvencilhar do animal batendo nele com a bengala que usava para auxiliar sua locomoção. O episódio foi registrado por uma câmera de vigilância.

#WATCH | Mumbai: A woman barely survived an attack by a leopard in Goregaon area yesterday. The woman has been hospitalised with minor injuries.

(Visuals from CCTV footage of the incident) pic.twitter.com/c1Yx1xQNV8

— ANI (@ANI) September 30, 2021